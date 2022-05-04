上海4日上午召開疫情防控記者會有媒體問到，由於上海出院（艙）人員居家健康監測的第7天需進行一次核酸檢測，如檢測CT值小於35，也就是「複陽」如何處理？上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，對於核酸檢測Ct值小於35，按規定應當立即轉運至定點醫院或方艙醫院進行隔離管理，但該人員的檢測結果不影響所在樓棟、社區的「三區」（封控區、管控區、防範區）劃分。

據澎湃新聞引述趙丹丹表示，透過實踐研究證明，在恢復期的新冠肺炎患者，核酸檢測Ct值≥35的時候，樣本中是分離不出活病毒的，這意味一些患者已不具有傳染性了。而大陸國家第九版診療方案明確規定，在間隔24小時兩次核酸檢測Ct值均≥35，以及一些臨床表現好轉，肺部症狀緩解，符合這些標準，就可以出院（艙），或解除隔離管理回家。

趙丹丹說，新冠肺炎病毒感染者符合標準出院（艙）後，不列入社區篩查對象，居家健康監測6天內無需進行新冠病毒核酸檢測或抗原檢測，也就是在這期間不參加社區組織的核酸檢測。直到第7天進行1次核酸檢測，由屬地安排專車將其轉至公立醫療機構檢測，或由醫務人員上門採樣。