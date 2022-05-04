美系外資出具最新報告，認為鴻海(2317)2022首季營收成長穩健，惟受疫情及市場需求疲弱影響，第二季營收成長估低於首季、與去年同期約略持平，對此調降鴻海2022～2024年營運展望預期，但維持「中立」評等、目標價114元不變。

鴻海股價4月27日盤中一度失守百元關卡、下探99.7元的近1年低點，隨後止跌穩步回升，今（4）日開高上漲1.95％至104.5元，早盤維持近1.5％穩健漲幅。三大法人近3日明顯轉站多方，合計買超達7429張。

美系外資指出，儘管深圳廠區停工約一周，鴻海首季營收仍維持穩定、年增約5％，證明公司在供應鏈管理的強大執行力和議價力。然而，第二季營運面臨中國大陸更多區域封城管控，特別是在上海、昆山和鄭州，以及消費電子市場需求疲軟影響等挑戰。

美系外資認為，儘管鴻海的大型工廠在疫情下維持正常營運生產，但預期物流和供應鏈中斷，仍可能對營收成長造成壓力，預期第二季營收成長將低於首季、與去年同期約略相當，但仍優於2020年首季時的年減12％，認為當時相關經驗可更有效抵銷此次疫情影響。

考量首季營收表現，美系外資將鴻海今明2年營收預期調升5％、1％，並新增2024年預測。鑒於電子代工業競爭日益激烈，且車用營收貢獻仍低，僅分占2022～2024年營收的0.6％、1.0％、1.4％，預期鴻海2022～2024年營收將分別持平、年減4％、年減3％。

而競爭日益激烈及疫情導致額外成本隱憂，美系外資調降鴻海毛利率預期，估今年毛利率將維持去年的6％水準，隨著成本控管及雲端服務供應商（CSP）、零組件、車用等貢獻提升帶動產品組合改善，預期明後2年毛利率將提升至6.3％。

由於毛利率預期調降，美系外資對鴻海今明2年每股盈餘預期調降5％、1％，預期分別可達9.84元及10.38元，維持「中立」評等、目標價114元不變。