一個人擁有多面向非常正常，面對外人和熟人有不同的應對方法。但通常兩個面向不會差異太大，頂多對外較為外放，回家性格稍微內斂而已。然而，有些人在人前太過善於偽裝真實的自己，私底下另外一個樣子太過於不同，簡直判若兩人。這邊幫大家整理了幾個八面玲瓏，總是讓人摸不透哪個是真實的性格的星座，一起來看看哪些星座上榜吧！

雙子座可以說是兩個人的靈魂硬裝在一個身體裡，腦袋裡的兩種人格甚至有時會發生矛盾和衝突，不知道自己要的是什麼。通常在大家面前，雙子座會展現非常開朗的一面，但只要自己一人獨處時，會悲傷到不行，前後反差超級大。善於偽裝真實自己的雙子是個矛盾綜合體，表面上的他們看起來越開心，內心的悲傷可能已經大到無法量化。

天秤表面溫和，內心波濤洶湧。(圖/翻攝自觸mii)

外表看起來溫溫的天秤座也是屬於人前人後反差極大的星座之一，他們內心很在乎別人的想法及眼光。平常看起來從容又隨和的他們，非常善於隱藏自己的情緒，所以總是看起來與世無爭，面對任何事情態度都淡淡的。表面上的天秤座雖然總是非常溫和，彷彿沒什麼想法，其實天秤內心都有自己的見解和打算，不會讓自己吃虧的。

雙魚內心戲太多，可以去當連續劇主角。(圖/翻攝自觸mii)

你有沒有在其他星座文章看過雙魚座非常「 有心機」的說法呢？但其實這不是心機，是手段高明，他們善於利用大家對他的印象來操控人心。這只是雙魚座用來保護自己的一種方法，因為雙魚座太容易相信別人，但隨著年齡增長，越來越害怕讓自己受傷。而且，​性情多變的雙魚座，是典型的情緒化，如果心情不好的時候，可以馬上翻臉，根本不會管其他人怎麼看。

以上3個星座雖然人前人後性格很不一樣，卻完全不會讓人覺得難相處。只能說有時候這只是他們面對人群的一貫做法，而且他們自己也習慣了如此多面向的自己，所以才能這樣切換自如，說不定有時候性格變得太快，自己都沒察覺哪裡有反差。