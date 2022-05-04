民進黨立委賴惠員今天在立法院衛環委員會質詢時表示，隨著居家隔離人數越來越多，手機定位異常引發民怨，耗費大量警政、民政、衛政人力；目前簡訊實聯制已經退場，電子圍籬是否還有存在必要？

陳時中回答「有考慮電子圍籬退場，這兩天會和地方政府來談」，因為現在居家隔離天數已經縮為3天，雖然要求民眾先自主隔離，但拿到隔離書、電子圍籬啟動可能已經將近3天，變成地方政府很麻煩，要反覆啟動又關掉；民眾如果能夠自主配合，而不是靠被動的電子圍籬，時間短、成本高、量大，警政也消耗很大的量，本周就會和地方政府討論。

本土疫情狂燒，雙北醫院急診篩檢民眾爆量。民進黨立委蘇巧慧認為，現在最重要的是如何安定民心，不要急著去找珍貴的醫療資源，但目前確診數集中在雙北，不僅檢驗量能超載，文書登載量能也超載。陳時中表示，需要一個清楚的指引給醫院，讓醫院減壓，另一方面也會加強宣導，看病要看醫生的話，照醫師安排來做。