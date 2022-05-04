台北市民疫苗通行證如打滿疫苗則顯示綠燈。（摘自台北通畫面）

台北通昨晚悄悄更新，許多台北市民發現新增了「疫苗通行證」的選項，如果打完疫苗則顯示綠燈，有非設籍台北市的民眾嘗試點選後則無法使用，不過疫苗通行證現階段到底可以用在哪，民眾一無所知。北市議員王鴻薇也痛批，疫苗通行證挑在此時上架很有違和感，現在疫情嚴峻不解決疫情問題，還在搞疫苗通行證。

台北市長柯文哲過去提出疫苗通行證結合台北通的想法，並在媒體大肆宣揚，但卻因中央不願授權受阻，一改過往作風，在昨晚悄悄上線，且只能限定台北市民使用，非設籍台北市的民眾點開疫苗通行證顯示「中央未同意授權取得您的資料，本服務僅供台北市市民」，讓非台北市的民眾質疑被邊緣化，且上班地點在北市，無法同步使用很困擾。

有台北市民指出，現在疫情嚴峻，即使打滿三劑疫苗仍會感染，且疫苗通行證到底可以使用在哪裡根本毫無規範，加上實名制也已取消，台北通已沒有什麼作用；不過也有市民拿到綠燈通行證表示，很興奮，很像天龍國的通行證。

王鴻薇則表示，過去承平時代有提出疫苗通行證將使用在八大行業，但目前疫情嚴峻，這麼多問題要解決，北市府卻還在搞台北通跟疫苗通行證，這麼多人拿不到居隔單、急診室被塞爆，才是現階段的問題，市府也稱人力吃緊，卻還在搞疫苗通行證，實在不合理。

此外，議員陳怡君日前也揭露，市長已下令台北通疫苗通行證要上線，並從中學生開始試辦，未來跨校活動可使用，對此，北市教育局坦言，社團活動成發會現階段是從嚴審查，加上疫情嚴峻沒人會參加，根本沒有跨校活動。

教育局表示，原本是規畫跨校活動讓學生能自制管理，可以使用疫苗通行證作為入場的憑證，或用健保快易通、小黃卡，但目前現況還使用不到。

非台北市民則抱怨，每天在北市上班需要進出很多場域，未來通行證如在北市普及化，卻無法綁定很困擾，北北基桃不是共同生活圈嗎？現在卻只有台北市民可使用，相當諷刺。