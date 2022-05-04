中國國家鐵路集團（國鐵集團）消息指出，截至5月3日，中老鐵路開通運營滿5個月，客貨運輸態勢良好，國際物流黃金大通道作用初顯，累計發送貨物290萬噸，第5個月貨運量達110萬噸，比第1個月17萬噸增長5.5倍；發送旅客超270萬人，其中大陸國內段238.8萬人、寮國段31.2萬人。

人民網引述國鐵集團國際部負責人指出，中老鐵路開通運營以來，國鐵集團所屬的中國鐵路國際公司、昆明局集團公司會同老中鐵路公司，科學分析旅客出行和貨物運輸需求，不斷增加運力投入，統籌疫情防控和運輸組織，境內外復興號、瀾滄號動車組和普速旅客列車安全平穩運行，貨運品類不斷增加，貨物運量強勁增長。

開通以來，尤其是今年4月以來，中老鐵路承運的跨境電商貨物不斷增加。針對該類貨物貨值高、品類多、時效性強等特點，中國鐵路昆明局集團公司積極探索「瀾湄快線＋跨境電商」的運輸組織新模式，積極協調中國昆明綜合保稅區改進跨境電商貨物站外裝箱作業流程，提高運輸時效。

目前，中老鐵路開通第5個月貨運量達到110萬噸，比第1個月的17萬噸增長5.5倍；跨境貨物累計發送超50萬噸，已覆蓋泰國、緬甸、寮國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡等10餘個國家和地區，貨物品類從開通初期的橡膠、化肥、百貨擴展到電子、光伏、通信、汽車、鮮花等100多種。

目前，中老鐵路寮國段每日開行動車組列車達到6列、普速旅客列車2列；大陸國內段日均開行旅客列車達到36列，最高峰達到65列，客運能力和出行選擇不斷增加。