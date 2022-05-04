疫情升溫，各級學校防疫亂象多，台中市議員李榮鴻要求部分防疫工作轉由學校自行處理。(林欣儀攝)

疫情持續升溫，全國單日確診人數已破2萬，也使得校園防疫工作暴增、亂象叢生，台中市議員羅廷瑋、李榮鴻要求將開立隔離單等相關防疫工作轉由學校自行處理，也減輕衛生工作人員負擔；此外，因台中市學童下周將接種疫苗，議員也要求市府應在學生保險中加保疫苗險。

李榮鴻指出，近來疫情越來越嚴峻，確診、居隔者都增加，而中央對防疫規範一變再變，若學校停課，家長必須請假陪伴，可能影響家長的工作，建議授權學校做些處置。

羅廷瑋則說，目前台中市確診學生數已達667人、共有164校停課，因居隔單目前都必須由衛生單位開立，但居隔可說是搶時間，也因此導致學校亂象多，建議改由學校自行開立學生居隔單，讓居隔單可以按時送交給學生與家長；另也盼比照國外模式，讓未接種疫苗的學生每周可以快篩2次。

此外，台中市預計下周開打兒童疫苗，許多家長很猶豫、難以選擇，市府若能在學生保險中加保疫苗險，對學生更有保障；目前全台中市16萬名國小學生，若以每人300元保費計算，經費約需4800萬。

教育局副局長葉俊傑表示，目前學校代為開立居隔單的方式，據了解台北有在推動，台中市將儘速研議。