張姓男子到酒店尋歡，愛上郭姓酒店小姐，自認在她身上花了不少錢，卻未能得到芳心，還得知郭女另與他人交往，心有不甘，竟於去年以LINE密集傳訊「要去你家要錢」、「噴漆欠債還錢」、「下次就是帶兄弟來了」恐嚇郭女，並到郭女與新歡住處樓下按門鈴，令郭女心生畏懼。台北地檢署依恐嚇危害安全罪起訴張男。

檢方調查，張男因前往酒店消費結識郭女，之後獲悉郭女與洪姓男子交往，心生不滿，自去年6月20日晚間8時起，以LINE密集傳訊郭女「明天要去你家要錢」、「洪XX是你前夫還是現在的男朋友」、「他家也一樣」、「我會讓左右鄰居都知道」、「明天你就知道了，噴漆說欠債還錢好像蠻好玩的」。

翌日中午，張男前往郭女與洪男住處，期間以簡訊恐嚇「就噴酒店小姐郭XX欠債還錢」、「快到你男朋友家了」、「不接等等我按男朋友家電鈴要錢」、「我說的出做的到」、「下次就是帶兄弟來了」，張男並在郭女與洪男住處樓下按門鈴，郭女心生畏懼。

事後洪男、郭女均提告張男恐嚇，檢方認為張男是傳恐嚇訊息給郭女，洪男是從郭女手機上才得知此事，認定張男僅傳送恐嚇訊息給郭女，難認有恐嚇洪男舉動，至於張男恐嚇郭女部分，則依法起訴。