上海市府新聞辦4日疫情防控工作新聞發布會通報，上海市3日0－24時，新增本土新冠肺炎確診260病例和無症狀感染者4722例，死亡16例。確診病例中有151例為既往無症狀感染者轉歸，108例確診病例和4660例無症狀感染者在隔離管控中發現。在治重型患者486例、危重型95例。數據顯示，經過近階段的「抗原＋核酸」組合篩查及相應的防控措施，防控效果日益顯現，封控區人口數逐漸下降，防範區人口數逐日增加。

3日新增本土死亡病例16例，平均年齡82.9歲。16位患者均合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病及惡性腫瘤。均未接種過新冠疫苗。死亡的直接原因為晚期腫瘤或基礎疾病。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，近期，聚焦重點、分區分級，對封控區、管控區、防範區實施了「核酸＋抗原」的組合篩查。依據階段性篩查結果，3日全市共畫分封控區1萬2435個，涉及人口數239萬人；管控區2萬0808個，涉及人口數519萬人；防範區4萬7861個，涉及人口數1578萬人。