聯合國2015年訂定「2030永續發展目標SDGs」，囊括減緩氣候變遷、促進性別平權等17項核心目標，指引全球共同邁向永續；也因此，具備相關知識及技能的「永續人才」，成為企業積極招募的對象。但以台灣而言，少子化、缺工等問題本就嚴峻，企業如何招募永續人才，更成為一大課題；而以信義企業集團為例，透過「沉浸式永續」三招心法，將新進、在職員工都培養成永續人才，不怕面臨人才荒，更能一起邁向永續目標。

信義企業集團以企業倫理為經營核心，合宜對待利害關係人，不以賺取最大利潤為目標，而是賺取適當利潤。為此，集團由內而外做起，透過「沉浸式永續」，讓集團員工都具備永續意識，人人都是永續人才，希望進而發揮影響力，進一步影響客戶、社區民眾，最終則轉化成對社會的全面性影響。

信義企業集團沉浸式永續有三項做法。首先，約在10年前開始系統性為員工輸入永續相關課程，從一開始替種子人員培訓，進階到每位員工都可以參與的線上課程，就連剛加入的新人，也要先上相關課程，確保每一位員工都能接收到永續相關知識。

其次，信義房屋自2020年起，共設計出30組「社區服務模組」，每一項服務作為，都能對應到SDGs。例如許多分店會到社區荒廢角落與住戶一起種下花草，綠化了社區環境，也讓社區內的長輩、孩童、身心障礙者有參與機會活動，達到「永續城鄉」目標；信義房屋新莊丹鳳店主任王健宇分享，曾有一位6旬婆婆，平常較少外出，自從信義房屋到社區安排種植花草的活動後，她就常常出門種花、賞花，不僅讓生活更有趣，也與原本生疏的鄰居有更多互動。

至於第三招，則是讓全台近500家直營門市店長都參與SDGs永續課程，會後再帶著分店同仁提出「永續提案」，檢視在社區服務過程中，如何既做到服務，又符合永續目標；總公司則同步舉辦提案競賽，選出17家「永續門市」。舉例來說，最近一次創意提案競賽中，三峽店提出，因分店玻璃很乾淨，恐導致鳥類「窗殺」事件，除提出解決方案，也擬規劃與在地的台北大學生態相關課程結合，共同為三峽的生態盡一份心力。

信義企業集團表示，透過沉浸式永續的做法，就是希望以比較生動、自然的方式，讓每位員工潛移默化，成為具備永續觀念的人才，最終則轉化成對社會的全面性影響。而這樣的良善循環，也正是企業之所以需要永續人才的原因。