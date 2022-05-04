2017年因性侵案服刑出獄的53歲張姓男子，2019年透過交友軟體假稱自己是年輕男子結識稚齡蹺家3名少女，他假意提供蹺家少女住宿，再以虛構男子父親的身分誘騙對方到他住所居住，猥褻2女、性侵1女，最高法院依對少女性交及猥褻罪將他判刑3年定讞。

張男在2019年5月間以其LINE帳號（顯示名稱為「夜」、顯示照片為某國、高中生照片）與少女聯繫，雙方相約見面後，張男開車抵達相約地點與3少女見面時，對方察覺有異，張男於是佯稱自己是「夜」帳號男子的父親。

3少女不疑有他，搭上張男所駕駛的車輛一同前往桃園市某處麥當勞餐廳用餐，張男見少女涉世未深且離家可欺，乃以提供住宿為由，誘引少女搬至其所經營的檳榔攤2樓住處居住。

張男見一名少女睡在檳榔攤2樓某處地板，他將少女喚醒後謊稱要替她治療身體卻加以性侵，他也猥褻另一名少女，之後以金錢為代價誘使一名蹺家少女與他發生性交行為。

桃園地方法院一審及台灣高等法院二審認定，張男惡性至鉅，且犯後矢口否認，對一己所為毫無悛悔之意，犯後態度惡劣，依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻之行為、性交等罪判刑3年，張男不服提上訴，最高法院駁回確定。