2021年上映的超夯韓劇《魷魚遊戲》，開播以來屢創佳績，也讓劇中主要演員一路紅到國外，成為家喻戶曉的明星，但並不是每一個人都能享受成功的滋味，可能還得面臨突如其來的壓力。在劇中因飾演惡霸而受到矚目的男星許城泰，近日為新戲《紅丹心》宣傳接受採訪時便透露，自己因爆紅後罹患「心理疾病」，讓他即使與人對戲也感到相當辛苦，意外公開自己病況。

以《魷魚遊戲》飾演惡霸渣男「張德秀」一角而紅遍國際的許城泰，現年44歲的他過去雖演出多部戲劇，直到演出《魷魚遊戲》才真正走紅，之後他開始登上綜藝節目及實境秀節目公開私下一面，真誠又反差的模樣獲得大眾喜愛，加上過去的厲害經歷一一被挖出，使他人氣不斷攀升，片約不斷。但在2日的古裝新戲《紅丹心》線上記者會上，他也透露自己演出《魷魚遊戲》之後就出現「人群恐懼症」，讓他與劇中女兒崔莉對戲時，一直無法放開好好演戲，最後只好向其他演員及導演道歉，取消第一場戲的拍攝，也感謝導演的體諒及建言，才讓他重拾信心、克服障礙，首次曝光爆紅以來的真實心情，也引起網友熱烈討論。

而在全新古裝大劇《紅丹心》中再度飾演大反叛「兵曹判書」的許城泰，將與知名男星張赫飾演對立關係，也將與首次演出古裝戲的李準、姜漢娜、崔莉等人有多個精采的對手戲，讓粉絲們相當期待。