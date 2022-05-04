【全程影音】批快篩實名制是錯誤政策 國民黨：自主應變原來是「放生」｜中時新聞網

國內防疫再掀快篩試劑之亂，政府配售試劑量不足，連價格都挨批偏高。國民黨文傳會副主委黃健豪今說，德國市面上有200多種快篩試劑可供選擇，最便宜每劑僅1歐元，快篩試劑已成民眾保障生命安全必需品，開放有助緩解市場狀況。

黃健豪表示，快篩試劑已成當前防疫第一道保護防線，指揮中心應像口罩一樣，開放自用快篩試劑進口，以德國比價網，每劑1歐元到5歐元不等，超市也有非常多品牌供選擇，開放民眾自購快篩劑，台灣市場就不會這麼緊繃。

國民黨副秘書長王育敏也批評，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說台灣快篩試劑沒有比較貴，是「扭曲事實」，包含香港或法國、德國都有低於百元試劑，資訊也會透明公布給民眾供選擇。

對陳時中說，快篩試劑太便宜，要擔心囤積問題，王育敏批評，現在「生吃都不夠，怎麼還有可能曬乾」，陳應走出冷氣房，看看人民到底有多苦。

藥師沈采穎則舉例，泰國試劑在香港每劑賣67元，在台灣卻要到5月底每劑才能降至170元，是不是太貴大家心知肚明。

國民黨上午舉辦「防疫監督平台：當陳時中無法控制台灣疫情」記者會，批評當前快篩實名制亂象。

沈采穎直指，快篩實名制是錯誤決定，需要居家隔離的人沒辦法出來排隊買快篩試劑，反讓快篩試劑囤在不需要的人手裏，讓市面上快篩試劑缺貨缺到這樣，應設定條件憑證明讓有需要的民眾能優先取得，或是乾脆回歸市場機制。

沈采穎也爆料，現在指揮中心每天配給合作藥局78份快篩，但即便假日沒收到試劑，電腦還是會進帳，反造成藥師與民眾衝突。

王育敏更質疑，美國送5億劑給人民，英國每周送2劑，但台灣政府卻是每劑跟人民收100元，跟人民斤斤、賺人民的錢，還要人民自己排隊，為什麼台灣不能提供免費快篩試劑？「指揮中心振作一點」，政府應提供一定免費快篩試劑。

黨副秘書長李彥秀批評，現在疫情確診數每天成長30％，結果政府配售快篩試劑，居家隔離者又沒辦法出來排隊，陳時中說要與病毒共存與自主應變，原來是放生。