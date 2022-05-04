VOCA品牌大使王淨。（VOCA提供）

VOCA頂級瞬熱飲水機TCX旗艦款，4萬7000元。（VOCA提供）

台灣飲水機領導品牌「VOCA水新鮮」，2012年創辦迄今深獲消費者喜愛，在10周年之際也找來品牌愛好者王淨擔綱證言，女星王淨每天早上都會喝一杯500c.c.溫水，每天至少喝水3000c.c.。

定曜科技董事長暨研發長王立謙表示，研發並生產VOCA水新鮮頂級瞬熱飲水機，其瞬熱科技及無內膽設計，能解決生活中立即用水需求，堅持選用高規格零件與材料，致力於將科技與生活合而為一，進而提升居家生活品質，及愛地球的環保精神，為消費者建立全新的飲水標準，打造良好的飲水習慣。

王立謙觀察，品牌消費主力客群落在35歲至45歲，主要以科技產業、知識產業，重視生活品質的消費者為主力， 對於日常飲水，他發現，台灣人喝水習慣一定要煮沸才喝，即使水源已使用濾水設備過濾後，還是會擔心水沒有煮沸、會有細菌或氯殘留，喜歡煮一大壺水放涼儲備使用，卻沒有考慮到水接觸空氣也會有細菌滋生的問題；另一個部分，台灣人也很喜歡使用RO逆滲透的過濾設備，認為水源要完全過濾到無任何雜質、無礦物質，到純水的程度才乾淨、才能安心飲用。

據此，王立謙在多年投入飲用水研究中，研發出VOCA水新鮮頂級瞬熱飲水機，搭配國際生飲級，通過NSF 42＆53生飲認證的活性碳濾芯，可過濾水中99.95％有害物質及雜質等，且保留微量礦物質，每一杯水都是新鮮過濾、6秒瞬達95度高溫，要喝水再取用，不必擔心水存放太久有細菌滋生的問題。