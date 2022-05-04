從4月30日至今，通過核酸檢測發現的鄭州市鄭東新區高鐵站工作人員傳播鏈，目前基本判定為省外確診病例在中轉時傳播所致。鄭州市官方3日發佈《鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關於做好全市多輪核酸檢測的通告》，在全市主城區展開多輪全員核酸檢測，除封控區外，主城區其他區域參照管控區標準管理，實行「足不出區、嚴禁聚集」措施，每天每家可安排1人，憑24小時核酸檢測陰性證明、社區臨時出入證到社區指定地點購買生活物資。

這也引發鄭州市民開啟囤貨模式，多家超市人山人海，貨架商品搶購一空，更有市民直接買兩扇豬肉扛回家。鄭州市官方強調已成立保供專班，並建立重點保供企業名單，並於3日通知重點保供企業將備貨量提高到日常的3倍到5倍，建立24小時不間斷備貨機制。

鄭州市人民政府副秘書長李慧芳在發佈會指出，3月以來鄭州累計病例161例，其中本土確診31例，無症狀130例，說明3月以來至4月30日，主要經歷兩波疫情，整體傳播鏈條較為清晰、風險基本可控。