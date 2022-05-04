一名網友抱怨，因公司要求快篩陰性才能進公司，但快篩試劑實名制後，每天早上都有許多長輩排隊搶買，他認為真正需要的人買不到，不滿怒轟「聽到缺貨就非買不可嗎？這麼希望自己在排隊群聚中染疫嗎？」貼文引發網友熱議，不過當中有不少網友緩頰，長輩可能是幫家人買。

原PO日前於臉書社團《爆怨2公社》指出，隨著確診人數暴增，公司或身邊傳出有人確診，就要快篩一次，確定陰性才可以繼續上班，就連女兒要進入校園也是，快篩結果是陰性才可以到校上課。

原PO表示，這幾天早上上班前，經過住家附近的藥局，發現藥局都還沒開門，就已經大排長龍，排隊的幾乎都是年長者居多，都是為了要買快篩試劑，但他趕著要上班，只好放棄排隊。下班後，他到常到的藥局詢問，藥劑師說公費快篩都已售罄，僅剩自費的，但數量也剩不多，他忍不住說「為了能繼續上班生活，我寧願自費也不願排隊增加確診風險」。

原PO一共買了5包單劑型的快篩試劑，「我也沒有買很多，我知道跟我一樣需要的人很多」，大家都想要平安度過這波疫情，但他質疑那些排隊買快篩的人，「難道聽到缺貨就非買不可嗎？難道就那麼希望自己染疫嗎？真是夠了！」

貼文曝光，網友也加入討論，「過去的口罩之亂又上演啊！」、「雖然你看到的都是長輩排隊，但他們可能是幫家人買」、「年輕人要上班，不是請家裡老人去排，難不成叫家裡的寵物去排？」、「我們連一劑快篩都沒有，看到長長人龍就害怕」、「留給需要的人，希望大家都平安」、「下禮拜買就不用什麼排隊了，因為快篩目前只能領一次，所以我覺得不急的話，下禮拜領」。