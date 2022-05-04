苗栗縣政府去年辦理第3屆青年事務委員的徵選活動網站，但有許多民眾從官網點選進去，竟跳出色情網頁，縣府遭質疑便宜行事。對此，縣府勞工及青年發展處長彭德俊回應，該網址是租用，後來遭不明人士以色情網站登記註冊使用，目前已將網址下架。
縣議員宋國鼎3日晚間收到民眾抱怨，只苗栗縣第3屆青年事務委員的徵選活動網站，點擊進入後，竟是色情網站。他認為雖然是過去的徵選網頁，但凸顯了幾個問題，指出縣府活動應使用政府網域，而不該任意使用其他網域。
宋國鼎表示，使用縣府網域管理方便、不會被其他人買走，另一方面是民眾才知道這是政府活動、有一定的公信力，否則極可能發生，網域註冊後，被網域蟑螂拿走的情況，縣府應該檢討活動的後續網站管理，千萬不能為了方便，委託廠商製作一次性網站，而不思後續的管理機制。
他說，從這次事件可以看出，縣府應思考縣府作為公部門，對民眾信任度的問題，若是承包廠商任意選擇網址便宜行事，最後折損的絕對會是縣府的公信力，受害的就是縣民。
彭德俊說，去年第3屆青年事務委員的徵選活動網站，是透過廠商租用，活動結束後並沒有向廠商買斷，他認為是因為流量大，所以被不肖人士看中，註冊成色情網站。
彭表示，目前已將該連結從縣府官方網站撤下，今年舉辦的第4屆青年事務委員網路票選活動，是使用縣府官方網站，不會再有同樣事情發生。
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