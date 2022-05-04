周女掉進詐騙集團「假交友手法」，到華南銀行和美分行匯款，行員機警察覺神情有異，通報和美分局，即時攔截。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

周女掉進詐騙集團「假交友手法」，到華南銀行和美分行匯款，行員機警察覺神情有異，通報和美分局，即時攔截。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

周女掉進詐騙集團「假交友手法」，到華南銀行和美分行匯款，行員機警察覺神情有異，通報和美分局，即時攔截。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

又是被愛沖昏了頭，47歲周姓女子掉進詐騙集團「假交友手法」，騙子假扮韓國歐巴，謊稱來臺築愛巢共度一生，要求被害人匯款美金1500元、折合新台幣4萬4300元。周女意亂情迷，5月3日急到華南銀行和美分行匯款，行員機警察覺神情有異，通報和美分局，即時攔截了一場破財又碎心的悲劇。

和美警分局表示，周女在櫃匯款的時候，說這筆錢是要匯款至外國帳戶作為手續費，神情有異，引起鄭襄理和行員姚小姐的注意，隨即通報警方。和美分局和美派出所巡佐謝志明、警員陳冠宇前往前去關心瞭解。

和美分局和美派出所巡佐謝志明、警員陳冠宇前往關心，警方到場關心，周女向警方表示，今年底在facebook認識一名韓國籍網友，後續加入LINE聊天，彼此很聊得來，韓籍網友說，想來台買房子了，相信她的眼光，所以要匯100萬美金給她，請她先匯款美金1500元到指定的帳戶。

周女這陣子整天就是瘋著和韓男線上聊天，對方都承諾買房共築愛巢了，以為找到真命天子了，想也不想，就急奔要轉帳，經警員向周女說明此這是詐騙手法，周女總算被點破，大夢初醒很心痛，但還好保住了錢財，沒白白再浪費4萬4300元。

和美分局長葉文啟呼籲，投資詐騙手法常透過社群網站、通訊軟體、交友網站，散播假投資高獲利訊息，吸引被害人投資虛擬貨幣、外匯期貨及股票等，一旦金錢匯出馬上失去聯絡，若遇到疑似詐騙情形， 應即撥打反詐騙專線「165」或「110」。