本土疫情近來遽增，教育部在昨日宣布發送50萬劑快篩給各地學校之後，今日又再加碼20萬劑。全國家長會長聯盟（以下簡稱全長聯）呼籲教育部，得提供免費一定量的快篩試劑給各級學校，以解決全國確診及隔離學生家長們的壓力擔憂。

全長聯表示，國小學生近日才開始接種第一劑疫苗，國中學生則未接種第三劑。而公費快篩可充分確認學生健康情況，然教育部提供給各級學校快篩劑嚴重不足。眼看近6天陽性率翻約4倍，「那我們12歲以下的孩子的防護在那裡？」

全長聯認為，面對醫護量能不足的現況，政府已要求快篩呈現陽性，才可到採檢中心做PCR，若學校僅靠學生身體不適才請假就醫發現快篩陽性，校內學生將面臨高度的感染風險。

為預防本土疫情持續升高，全長聯指出，學校單位急需一定比例的快篩劑，學生在校有症狀時，可以第一時間幫忙快篩，即時發現問題進行PCR採檢，避免感染源擴散。

全長聯也提到，而被隔離的學生家長相當焦急，到處找快篩劑以防自己孩子確診可能，且一劑難求，既慌張又勞心勞力，若教育部超前部署，提供免費一定量快篩試劑給各級學校，便可解決全國確診及隔離學生家長們的壓力擔憂。

至於12歲以下學童已開始施打疫苗，外界質疑甚多，不少家長也擔心孩子身體無法負荷疫苗副作用。全長聯質疑，家長願意讓12歲以下學童施打莫德納疫苗的比例未知，且12歲以下學童施打疫苗後再突破性感染的比例也未明。

面對家長們的嚴重疑慮，再加上確診人數勢必繼續攀高，全長聯說，如何更有效縮短學校緊急應變，以減輕醫療量能不足，所造成其他學生感染機率增加的情況，呼籲各級學校備妥一定數量的快篩試劑，已是刻不容緩。