福斯集團旗下的汽車軟體公司Cariad在周二表示，將從美國的高通採購晶片，一同來開發汽車自駕軟體。福斯將集團內各公司的軟體部門統一歸到Cariad公司，希望能集中火力發展自駕軟體。

高通將為Cariad的平台提供所謂的單晶片系統(SoCs)，目標開發出第四級(Level 4)的自駕技術，讓汽車可以在大多數時間和環境自己行駛，無須人為介入。

雙方並未揭露交易的財務細節。

福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)說，將從高通獲得單晶片系統，能協助自動駕駛功能達到第四級要求。到2025年左右，高通的Snapdragon Ride系列產品將使用於集團內所有統一配置Cariad軟體的車輛上。

迪斯也表示，福斯也將擴大與英特爾的MobilEye的合作，並已經在談判討論這樣做。

在與工會代表連串爭論之後，迪斯親自接手和負責Cariad部門，，迪斯稱Cariad為整個汽車業最具雄心的計畫，並要挖掘出未來最有價值的利潤。