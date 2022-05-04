聯聚與談會第三場主題「今『武』不談政治」，謝震武（中）擔任主講人，由資深媒體人杜祖業（右）主持，聯聚建設創辦人江韋侖（左）也參與提問互動。（盧金足攝）

「今『武』不談政治」不只謝震武的分享真誠又精彩，在互動的環節，現場觀眾提問也相當熱烈。（盧金足攝）

身兼知名律師與電視主持人身分的謝震武，日前還以專業形象與信賴度高，被點名參選台北市長，他到台中出席第三場聯聚與談會「今『武』不談政治」活動時透露，其實小時候原想成為飛行員，被當飛行員的哥哥勸退，但高三時遇麵包店老闆找錯錢硬賴不還，加上當時《洛城法網》影集夯，促使他想成為幫助弱勢主持正義的正義。

聯聚與談會第三場主題為「今『武』不談政治」，邀請謝震武擔任主講人，並由資深媒體人杜祖業主持，和現場觀眾分享這一路上，如何從律師到主持政論、益智節目，開啟精彩的斜槓人生。

聯聚建設創辦人江韋侖也參與提問互動，現場貴賓中有許多也是謝震武、江韋倫好友，從真摯分享和觀眾溫暖對話，這場活動有更多的啟發與難忘回憶。

擁有全台高知名度律師與電視節目主持人、廣告代言人等多重身分，但謝震武揭密說，小時候原想成為飛行員，被作為飛行員的哥哥勸退；高中時先是選擇丙組(類似於新制的第三類組)，以醫學系為目標，接著意識到自己怕見血，於是決定轉丁組，改讀商學院。

高三時發生讓他難忘的事件，有天到麵包店買東西被老闆找錯錢，對方硬賴不還，直到哥哥出面理性溝通後，對方態度才有180度轉變。

「不一定要當個氣粗、講話大聲的人，講話才有用。」該事件讓他有深刻體悟， 加上當時《洛城法網》影集正紅，促使他開始想成為一名律師，未來幫助弱勢的人主持正義。

接觸電視圈20多年的謝震武，無論是面對主持節目，或是代言商品、拍廣告，總是留給觀眾專業誠懇、理性謹慎的好形象。

他表示，許多人可能以為律師要很會說話，但是比起自己說話，律師傾聽別人說話的時間絕對多更多，「將委託人的話聽清楚、還原事實的來龍去脈，才能在上法庭時引述適當的法條為委託人辯護。」

重視品質與信任，謝震武提及他到聯聚創辦人江韋侖辦公室，對一幅左宗棠書法「慎獨」特別有印象，典故出自曾子，初次看到時和江韋侖討論許久。

一幅墨寶產生無限共鳴，因為他常提醒自己，不管是人前或人後都要保持一致，做一樣的事情，正因「慎獨」很難做到，這也是他一直以來希望堅守的個人原則，這幅墨寶精煉的兩個字道出許多智慧，讓他心有所感，「難得有古人懂我，難得有今人懂我」。

「今『武』不談政治」不只謝震武的分享真誠又精彩，與會觀眾提問熱烈，有觀眾詢及「台北和台中的豪宅有什麼差別？以及對聯聚的印象？」

謝震武認為，「好的建築不該只是一棟房子，好的建築就像流動的音樂，應該是一個有機生命體」，就像他對聯聚瑞和外圍的綠色步道印象深刻，環抱的大樹與植栽所構築的生命力，是台北豪宅感受不到的。

初次參觀「聯聚瑞和」時，更讓他驚艷除了大量的藝術文物收藏，在「聯聚瑞和」的古董櫃，發現古老的法律文獻收藏，與自己相關專業的史料，歷經歲月遞變，獲「聯聚瑞和」珍藏，直呼不可思議能在社區看到博物館等級的古籍。

此外，謝震武對聯聚關於土地記憶的關心也印象深刻，包括城市稻田的規畫，邀請學童一同參與，長期對於文化面的耕耘，讓他感受到不只是住宅，更是一個品牌的生命力。