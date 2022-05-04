(11:52更新死傷人數) 「十次車禍九次快！」西濱快速道路北上150.9Ｋ處，今天上午10時許，發生3輛大貨車與3輛工程車追撞的意外事故，造成1死3傷，正由相關單位全力搶救中。警方緊急調派線上大秀所、梧棲所協助北上車輛下文昌閘道，安寧所管制車輛北上福德閘道，肇事原因由警方調查中。

台61線清水段5車連環撞，3人受困1人命危，全線封閉中。(記者爆料網提供)

台61線清水段5車連環撞，3人受困1人命危，全線封閉中。(記者爆料網提供)

台61線清水段5車連環撞，3人受困1人命危，全線封閉中。(記者爆料網提供)

台中市消防局今天上午10時23分獲報，西濱台61線北上150.9公里有多車追撞車禍；消防局派梧棲、大安等消防分隊救護車趕抵救援，現場有貨車駕駛受困、車頭被撞毀；消防隊員立馬破壞車體救出，大貨車追撞工程後，車頭毀損、司機受傷送醫。

警方指出，現場是3輛大貨車與3輛工程車追撞的意外事故，造成1人死亡及3人受傷，預計要到中午該路段方能全線排除，目前該路段北上車道交通中斷。警方緊急調派線上大秀所、梧棲所協助北上車輛下文昌閘道，安寧所管制車輛北上福德閘道，肇事原因由警方調查中。