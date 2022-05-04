近期本土疫情持續攀升，連日確診數已經飆破萬例，快篩試劑需求量大，民眾排隊搶購，國民黨立委曾銘宗今天質詢時表示，法務部是否督促檢調單位了解，有無業者囤積或哄抬價格的情況；法務部次長陳明堂表示，法務部已經函請衛福部，希望把快篩劑列為防疫物資，目前衛福部簽辦中。

根據紓困特別條例12條規定，特別條例施行期間，經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

面對近期民眾搶購快篩劑，曾銘宗今在立法院司法及法制委員會質詢時表示，近期民眾買不到快篩劑，就算買到價格也很高，法務部有無了解其中是否涉及哄抬物價或囤積的情況。

陳明堂答覆，督促檢調了解相關情形沒困難，法務部也已經發函給衛福部，希望把快篩劑列為防疫物資，衛福部也正在簽辦中，會依法處理。

陳明堂說，一旦快篩劑列為防疫物資，就屬於特別條例的規範內容，刑法第251條等也可以作為規範依據，法務必已經跟衛福部提醒過，要注意避免哄抬物價或囤積。

曾銘宗說，美國、英國等在疫情高峰期都是免費提供快篩劑，台灣既然沒辦法免費提供，價格不可以被哄抬，請法務部後續持續追蹤，避免有心人士趁機囤積或哄抬價格。