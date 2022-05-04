一名男網友在網路上買二手物品，意外遇上未成年的小妹妹賣家為了湊錢買玩偶，接連傳送家中的二手物照片推銷，還誤打誤撞拿出媽媽的情趣按摩棒，打算以200元賣掉，不少網友看了都笑說，「那是類爸爸，不能賣」。

這名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，透露近期接觸到以物易物平台，在上頭購買二手物，意外遇上一位未成年的小妹妹，小妹妹想購入迪士尼達菲熊玩偶，但還差300多元，才上網變賣家中的二手物品。

原PO說，小妹妹為了賺到足夠的錢購買玩偶，不停傳送商品照推銷，價錢與商品都隨意喊，不僅把電鍋當存錢筒賣100元，號稱容量可存滿10萬元，或是拿出烏龜小吊飾稱呼為「快樂烏龜」賣50元，最後更跑去媽媽房間，從抽屜找出一根以粉紅色防塵袋裝著的長條形物體。

小妹妹為了想賺錢買玩偶，便拿出自己有的二手物品推銷原PO。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

透過對話可見，原PO見小妹妹傳來的照片，好奇詢問「這什麼？雨傘？」下一秒小妹妹傳送長條狀物體拆下防塵袋的照片，竟是一隻黑色的情趣按摩棒，小妹妹因涉世未深，沒能認出實際作用，還傻傻地問他「要嗎？這個好像要插插頭的，200可以嗎？」讓原PO超級尷尬，頓時不曉得該回應什麼。

最後妹妹還意外拿出母親的按摩棒，打算以200元賤賣給原PO，讓他哭笑不得。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

原PO也在文章幽默寫下，「把那個雨傘放回去，要什麼熊叔叔都直接買給你，感覺妹妹要被8BQ了」。文章曝光後，大批網友被小妹妹的童言童語逗樂，紛紛留言回應，「這個是媽媽的精神食糧，放回去」、「那個是類爸爸，不能賣」、「那是媽媽的快樂烏龜」、「好可愛的小朋友」、「那支雨傘，賣掉…就嚴重了」、「夭壽喔，媽媽的無價之寶耶，妳竟然200給人收」、「妹妹很有生意頭腦，笑翻」。