綜合以色列《國土報》（haaretz）、《以色列時報》（the times of israel）報導，以色列官員開始討論對烏克蘭進行軍援，因為越來越多證據表明俄羅斯屠殺平民，使以色列的中立立場有點站不住腳。根據報導，目前討論中的軍援不包括提供鐵穹防禦系統（Iron Dome anti-missile system）或進攻性武器，以防禦性武器為主。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，以色列為了不破壞與俄關係，一直拒絕西方要求為烏提供武器的要求，僅在最近提供人道救援物資、頭盔和防彈衣，建立了為期六週的野戰醫院。

根據國土報報導，據一位外交官員稱，以色列不會考慮發送進攻性武器或先進的防禦武器，但會嘗試尋找可以捐贈的設備，而不會引發與莫斯科的關係緊張。

俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指希特勒有猶太血統，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）發出譴責並要求道歉

而在該擴大軍援的消息傳出之際，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的言論幾乎讓以俄關係破裂，拉夫羅夫聲稱希特勒有猶太血統，以試圖解釋莫斯科對基輔去納粹化的企圖，但這已使以色列反應升級，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）發出譴責指俄言論越界、不可原諒；目前尚不清楚此事件是否會帶來更廣泛的外交影響，或影響以色列對烏軍援的程度。

影響以色列決定對烏軍援的因素還有當地軍火商擔心，如果以色列太過膽怯不提供武器，可能或對軍火工業帶來影響，未來以國向其他國家的軍售可能會被認為是不可靠的來源、或因為政治原因停止供應。

歐洲是以色列武器的最大買家，佔總出口的 41%，其次是亞太地區，佔 34%，北美佔 12%。

烏克蘭總統澤倫斯基和其他烏克蘭官員特別提到鐵穹系統是他們對以色列防禦裝備的首選，他曾在三月告訴以色列議會:「每個人都知道你們的導彈防禦系統是最好的；你絕對可以幫助我們的人民，拯救烏克蘭人和烏克蘭猶太人的生命。」