台鐵企業工會發起五一勞動節不加班，當天表定列車全部停駛，臨時班表僅開出18列車，有台鐵員工爆料，台鐵高層將針對五一出勤員工敘獎，工會批評此舉是在分化員工。交通部長王國材強調，五一疏運後，他指示台鐵、公路總局、路政司與台灣高鐵，對一線同仁給予敘獎，沒有分化意思，並強調「他們就表現很好啊！」

今有台鐵員工流出內部文件，指台鐵局將針對五一勞動節有功人員敘獎，針對運工機電各單位人員，記嘉獎1次到記功2次不等，台鐵工會批評是分化，只會帶來反效果。

王國材指出，他確實指示台鐵局、公路總局、交通部路政司、台灣高鐵公司等單位，由於五一疏運很辛苦待在現場，尤其工總各監理站人員幾乎都在第一線，因此檢討敘獎，過去都一樣、沒有要分化。

王國材表示，敘獎人數還在盤點中，大家都辛苦了、表現也很好，他在五一當天視察某車站時，該站的站長獨自巡完整個車站，雖然只有18列車開出，但所有標準作業程序都沒有少，「阿他們就表現不錯啊」。

對於工會嗆聲，端午、中秋，甚至投票日等都要發起不加班，王國材說，會看基層疏運表現，好的話就繼續嘉獎，尤其這麼多人不上班他來上班，又是大節日，本來就該鼓勵。

王認為，出來上班的人其實都受很大壓力，工會組織是很完整的，司機員、站務人員都有壓力，願意站出來還把應變計劃做這麼好，應該要鼓勵。

台鐵局副局長馮輝昇說明，敘獎會以基層為主，包括站務、乘務等基層實務同仁，依照辛勞比例、對疏運工作負荷度作為評比依據。