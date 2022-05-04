水果攤與魚攤每次進貨量都很大，但如果沒有賣完該怎麼辦？一名網友好奇詢問，剩下的商品是攤販自己吸收吃掉？還是就全部扔掉。貼文引起討論，不少內行人表示，其實有「一條龍服務」，水果賣不出去太熟了，可以打成果汁促銷；至於魚攤則會將賣不掉的魚轉賣給罐頭工廠。

一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社》上發文說，水果攤和魚販當天商品沒賣完，都會怎麼處理？是剩下來的東西就直接報廢丟掉？還是通通帶回家自己吃掉呢？不過，如果剩下來的量很大，攤販自己也吃不完吧。

貼文引起網友們討論，不少人擁有相同的問題，對此，有內行人解答說，水果雖然不耐放，但也不至於批貨回來當天就要賣光才行，放幾天是沒問題的，但若好幾天都沒賣出去，通常會先打折出清，再來就是贈送給親友或社福團體，或者量不多的話，也許就會帶回家自己吃了。「都是賣到不能賣，降價再降價，收攤的時候會有來掃貨的客人」、「沒賣完的，明天可以繼續賣」。

另有不少網友則說，攤販不會傻傻讓自己虧啦！很多都有一條龍的服務，像是不少水果攤也會賣果汁，就是把太熟賣不出去的水果直接打成果汁促銷；至於魚攤的話，因為魚真的無法久放，所以如果賣不出去的話，也有不少人會轉售給罐頭工廠，直接做成加工食品。「水果攤會做成果汁或果凍，魚攤通常賣給罐頭工廠」、「曬魚乾、做魚丸或魚鬆，冷凍宅配賣」。