官方「北京地鐵」 4日消息，根據疫情防控需要，自4日首班車起至另有通知時止，北京地鐵有6條路線44個車站各出入口採取封閉措施，停止進出站，其中涉及的換乘站可實現站內換乘，由此給帶來不便，請旅客諒解。
出入口封閉車站詳情如下：
1號線八通線高碑店、傳媒大學、雙橋、管莊、八里橋、四惠東、四惠、大望路、國貿、永安里站。
6號線北運河東、北運河西站。
7號線黑莊戶、郎辛莊、黃廠、焦化廠、雙合、垡頭、歡樂谷景區、南樓梓莊、化工、百子灣、大郊亭、九龍山、雙井、廣渠門外站。
10號線成壽寺、分鐘寺、十里河、潘家園、勁松、雙井、國貿、金台夕照站。
14號線大望路、九龍山、平樂園、北工大西門、十里河站。
17號線十里河、周家莊、十八里店站，亦莊線肖村、小紅門站。
北京地鐵稱，原來封閉的環球度假區站措施不變，該站採取封閉措施，列車通過不停車並停止站內換乘。
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