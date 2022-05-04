夢境有好有壞，有的預示未來你會獲得好運，有的則暗示了一些倒楣事，運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，如果夢到吉祥的夢境，自己知道就好，不要跟別人分享，更不要找人解夢，小心夢裡的吉兆一旦解開就隨風而散，原本要降臨在自己頭上的好運也中途溜走了。以下4個夢境都是吉祥夢，如果近期出現在夢中，記得千萬別跟旁人分享。

▍1.夢見蛇在水中游泳

夢見蛇在水中游，預示夢者近期可能會遇到貴人，在貴人的幫助下，遇到問題能迎刃而解，或者無論做什麼都是順風順水的。一般在夢裡遇見蛇，保持敬而遠之的態度為佳，如果夢見傷害了蛇，那就有可能倒楣了。

▍2.夢見自己長胖

夢見自己長胖，預示著夢者近期的財運正在上升，很可能會在不久後賺到一大筆豐厚的財富收入，甚至因此平步青雲，過著富足的幸福生活，是個不錯的好夢。從解夢角度來看，胖子往往比瘦子更有福氣，更容易獲得好運，相信夢者今後的生活也將會更加溫馨、幸福。

▍3.夢見買戒指

夢見戒指，暗示夢者近期的感情運會轉旺，對於單身者來說，最近可能桃花運比較好，能有遇到美好良緣的機遇，建議近期多敞開心胸認識新朋友，可參加活動，增加結識他人的機會，說不定就能遇到心儀對象。

▍4.夢見爬山

夢見自己在爬一座看不到盡頭的山，看似充滿坎坷，前路渺茫，身體還勞累，但無需過於憂慮。因為山雖然代表坎坷的未來，但無盡前路卻象徵前途似錦，未來貴不可言。而且山不僅能代表攀越困難，同時也是「百尺竿頭，更進一步」的象徵。

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