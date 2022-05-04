大學招聯會近日宣布，擬於114學年度在分科測驗恢復考數乙，引起教團批評。立委林奕華今(4)日在立法院教文會上表示，教育現場大多希望分科測驗儘早考數乙，要求教育部研擬提前作業的可能性。教育部長潘文忠則回應，將與高中一起聯席討論。

林奕華提到，近來接獲學校、家長與教育團體不斷反映，希望能在分科測驗恢復考數乙，如此才有利於大學選才。呼籲教育部趕緊與各高中討論，並展開調查，了解各校配合情況如何。

立委萬美玲也說，今年分科測驗確定不考數乙，大學商管科系只能參採學測數A甚至分科測驗的數甲成績，眼見今年學測數A非常難，如此考試方式，恐影響學子升學權益。

萬美玲也說，聽到大學招聯會說3年後才考數乙，「有這麼多問題，卻要等到3年後才能恢復，我聽了真是莞爾一笑！」呼籲教育部審慎以對，務必聽取高中、家長、教師等意見，再來與學校討論才合適。

潘文忠則回應，大學招聯會接下來將會再召開常委會，並與各高中教務主任討論。即便目前政策已定，3年後的分科測驗才會恢復考數乙，但是否可以提前，將與高中端一起討論。

另外，國中會考即將在月底舉行，潘文忠也說明，由於目前全國確診人數不斷增加，根據日前統測經驗，教育部目前除確診生不能應考外，仍以其餘考生都可參加考試為原則，也就是居家隔離、居家檢疫等考生都可參加考試，並設有補考機制。