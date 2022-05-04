91APP*-KY(6741)今天祭出庫藏股護盤，股價盤中攻上漲停；網家(8044)公布第一季財報，獲利表現讓市場失望，盤中最大跌幅達到8.3％，股價已經是2020年4月以來新低表現。

91APP-KY去年5月25日以每股66元（面額5元）正式掛牌上櫃，掛牌首日即突破百元，當天最高181元，漲幅翻了兩番，到了去年7月20日更創下427元新高價。而在激情過後，面臨市場本益比的考驗，股價在上周來到了波段新低的122元。

該公司昨天通過上櫃以來首次實施庫藏股，將轉讓股份予員工，從今天起至7月3日買回2500張，預計買回價格區間為91.5元～229.5元，預計花費5.73億元買回。

91APP-KY 2021年稅後淨利2.98億元，年增43.9％。每股稅後盈餘2.58元，優於2020年的1.92元。今年第一季營收2.82億元，19.60％，維持在成長軌道。

網家昨天公布第一季財報，營收雖然再創同期新高，但成長力道有限，本業小幅獲利，僅120萬元，公司指出，主要是3C高階產品缺貨及行銷費用增加，另外，管理費用大增，卻沒看到實際效果，也被放大檢視。

總計網家第一季歸屬於母公司業主稅後淨損0.32億元，每股稅後淨損0.25元，連兩季出現虧損。