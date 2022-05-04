和大集團旗下高鋒工業來自歐洲、美國、台灣及大陸市場訂單增長，第一季合併營收年增幅73.58％，又有匯兌收益1,700多萬元挹注，轉虧為盈，EPS回升至0.12元，創近7年同期新高。高鋒表示，高鋒今年營運追求營收成長，轉虧為盈。

高鋒第一季合併營收達5.26億元、營業毛利0.98億元，本業利益511.8萬元，與去年同期虧損3,718萬元，顯著好轉。稅前淨利0.16億元、本期淨利0.12億餘元，淨利歸屬母公司業主近0.13億元、每股盈餘回升至0.12元，不單扭轉去年同期每股虧損0.35元，也終結同期連續3年虧損的局面，創近7年同期新高。

高鋒表示，高鋒去年與客戶展開仲裁訴訟，辦理銷售退回而影響營收，今年第一季營運恢復正常，目前在手訂單5、6億元，訂單能見度看到第二季末，加上第一季新台幣兌美元匯率貶值，又認列匯兌收益1,700萬餘元，是第一季轉虧為盈的主因。