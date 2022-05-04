蘇貞昌子弟兵、新人黃韋鈞獲跨派系支持，可惜最終仍落敗。(擷取自黃韋鈞臉書)

民進黨新北市第二選區（五股、泰山、林口）初選民調今出爐，共3人搶2席提名席次（保障女性1席），湧言會新人李宇翔衝第一，現任議員賴秋媚第二，蘇系新人黃韋鈞落敗，李宇翔更大勝獲跨派系支持的黃韋鈞7.05％。

今公布的民調結果李宇翔支持率21.58％排名第一，其次是賴秋媚17.91％、黃韋鈞14.53％。

自研究所就學時期即開始擔任議員助理工作，也有立院國會辦公室法案助理歷練的「小飛俠」李宇翔，是新北市議員何博文的子弟兵，為拚勝選，何博文與同屬湧言會的新北市議員張志豪多次為李宇翔站台拉票，雖只有單一派系相挺，但初選揭曉李宇翔不但大贏黃韋鈞7.05％，民調也勝過賴秋媚奪第一。

黃韋均2016年在立委蘇巧慧團隊、2018年曾任蘇貞昌參選新北市長競選總部的發言人，因是新人怕大家記不起他的名字，特別用名字的諧音梗、綽號「黃圍巾」增加討論度，且在看板上名字跟綽號字體一樣大，並透過「天冷要圍黃圍巾、民調支持黃韋鈞」的口號來加強記憶。

黃韋鈞並找來立法院副院長蔡其昌、立委蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸、林淑芬、周春米、吳思瑤、鄭運鵬、羅致政等人力挺，展現自己豐沛的政治人脈及獲跨派系的支持推薦，可惜最終仍飲恨落敗。