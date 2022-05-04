雙北急診人滿為患，日前北市一名6個月大嬰兒急診排隊1小時不治死亡，國民黨立委蔣萬安今天在立法院衛環委員會質詢衛福部長陳時中，何時可採取「快篩陽性視為確診」？陳時中表示，會先針對居家隔離及居家檢疫者實施，預計這兩天就會公布，至於全民適用要等「疫情高峰之後」，預計可能在5月20日或月底。

國民黨立委蔣萬安（見圖）4日在立法院受訪。（劉宗龍攝）

蔣萬安表示，急診人滿為患，大部分都是快篩陽性等候PCR檢驗，造成有其他醫療需求的民眾被排擠，陳時中表示，目前已要求急診分流，另外設置COVID-19檢傷門診，也再三請民眾快篩陽性才去做PCR。

但蔣萬安認為，隨著確診人數上升，快篩陽性人數只會越來越多，詢問未來是否可能比照南韓等國，以快篩陽性視為確診？陳時中表示，各國最後都會以快篩取代PCR，因為確診者帶有法綠義務的事情、限制人身自由變少了，確診只要留在家裡，快篩後就可以出來，但我們到現在對於確診者還有相當程度的限制在。

蔣萬安追問，未來這些措施是否會連動調整？陳時中表示「有可能」，當疫情到達高峰，確診者的人身陷制就會降到最低，只要降到最低，診斷方式就可以放鬆；但在疫情到達高峰前，會先針對居家隔離或居家檢疫者，因為風險相對高，只要快篩陽經過醫師診斷，就不再做PCR，預計這兩天會公布。

至於預計何時全民適用？陳時中表示，要等到高峰往下降，預估看這個月底會不會到（高峰），目前備戰是抓20日。

蔣萬安憂心表示，在高峰到來前，如何舒緩量能緊繃的問題？尤其是5歲以下兒童不能打疫苗，且病症變化快，如何將醫療量能留給兒童等高風險族群？陳時中表示，以往是降載一般醫療量能來滿足COVID-19醫療需要，但現在輕症化情形已經很清楚，所以要維護既有醫療量能，來醫治中重症醫療需求；兒童就醫方面，2周前已擬定兒童就醫指引，包括3個月以下幼兒發燒、12個月以下發燒超過39度，皆可住院治療。