德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2日重申不會訪問基輔，結果被烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）痛罵不要表現得像個「被冒犯的豬肝腸」。

烏克蘭先前因為不歡迎德國總統到訪而與柏林鬧外交風波，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2日重申不會訪問基輔，結果被烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）痛罵不要表現得像個「被冒犯的豬肝腸」。

綜合德國之聲、政治新聞網站「Politico」報導，烏克蘭4月中因為不歡迎德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）到訪、反而希望德國總理蕭茲來訪而惹火德國政壇，當時蕭茲就表示近期沒有訪問基輔的計畫。

蕭茲2日接受德國第二電視台（ZDF）專訪時重申不會訪問基輔，他表示告訴一個對烏克蘭提供這麼多軍事援助、財政支持的國家總統不能來是「無法接受」的事。

他說這件事「阻礙」了他訪問基輔，「德意志聯邦共和國總統被取消訪問了，阻礙了這件事。」

針對蕭茲重申不會訪問基輔，一向敢言的烏克蘭駐德國大使梅爾尼克周二接受德新社（DPA）專訪時，痛批蕭茲表現得像個「被冒犯的豬肝腸」（beleidigte Leberwurst），不具有政治家風範。豬肝腸是德國、荷蘭的特色美食，在德國，「被冒犯的豬肝腸」一詞通常用來形容易怒之人。

Chancellor ⁦@OlafScholz⁩ said he’s not going to Kyiv, partly because ⁦@ZelenskyyUa⁩ refused to receive Germany’s president. Ukraine ambo to Berlin ⁦@MelnykAndrij⁩ responds: not “very statesmanlike to behave like an offended liver sausage” https://t.co/00DyktXPKQ — Bojan Pancevski (@bopanc) May 3, 2022

他說，俄羅斯入侵烏克蘭是二次世界大戰納粹侵略烏克蘭以來最殘暴的屠殺式戰爭，「這不是幼稚園。」

儘管基輔仍舊希望蕭茲到訪，梅爾尼克昨日表示更希望德國政府盡快滿足國會運送重型武器的需求。

針對梅爾尼克痛批他是德國香腸，目前蕭茲尚未回應。