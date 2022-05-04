靜待聯準會召開的貨幣政策會議結果，美股連2日震盪拉尾盤收高，周二美股四大指數齊收紅，大陸上海等解封有望，台股周三開漲32.47點報16531.37點，台積電(2330)上攻，貨櫃三雄與散裝激勵航運股強勢，電金傳集體回神上彈，漲勢擴大至逾百點，最高達16617.06點、上漲118.16點，大盤再度站穩5日線，但盤中金融、鋼鐵漲幅收斂，台股欲振乏力走勢，16600得而復失。

截止上午11時，加權指數上漲32.57點或0.20%，報16531.47點；櫃檯指數下跌0.08點或0.04%，報195.09點。

周二台股ADR僅日月光收高漲1.22%，晶圓雙雄台積電、聯電ADR跌0.14%、0.74%。台積電周三早開高走高，最高漲6元至537元；外資目標價腰斬降評的聯電(2303)也回神，目前盤中上漲0.63%報47.55元。高層增持自家股票的聯發科(2454)也最高漲15元或近2%，達835元。傳出可能代工蘋果Apple Car利多，而無懼鄭州封城的鴻海(2317)股價早盤上揚，在100元有強力的支撐。大陸上海、昆山等地區台廠陸續復工，帶動IC設計、矽晶圓、泛鴻海集團等概念股紛紛上漲慶賀。新唐(4919)Q1獲利闖高，加上外資喊買，早盤也強勁漲逾半根漲停。而啟動庫藏股91APP*-KY(6741)飆上漲停。

航運強漲近3%，上市漲幅之冠，貨櫃新科股王長榮(2603)開高續強漲逾3%，中航(2612)高鎖漲停，中櫃(2613)、榮運(2607)等均漲逾半根漲停，陽明(2609)、萬海(2615)，以及航空雙雄的華航(2610)皆漲逾2%，航運成交比重增2成達三成占比。電子、半導體盤中成交比重減約1成，分別失守五成、三成占比。

金融、鋼鐵開高後漲幅收斂，鋼鐵甚至翻臉走跌，中鋼(2002)穩局，但先前熱門的新光鋼(2031)、世紀鋼(9958)、中鋼構(2013)等股價均疲弱。金融股小漲力挺，雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)漲幅都在1%以內。造紙類股歷經周二漲勢後，周三族群拉回，小跌1%以內。生醫、通網則下跌逾1%，跌幅相對劇烈。

上海疫情有趨緩跡象，若解封復工有利電子股帶動反彈行情，加上陸續公布的4月營收及第1季財報，基本面題材有望提振大盤士氣，第一金投顧提到，目前仍有通膨、升息、疫情、戰爭等不確定性因素干擾，大陸鄭州等城市封控也可能影響上市櫃公司營收表現，後續關注個別公司營運受影響情況及後續復工進度。短線布局方面，升息前市場觀望氣氛濃厚，整體量能稍弱，短線維持震盪整理格局。觀察密集召開的法說會上，公司釋出第2季營運展望，選股可挑選產業趨勢向上、高殖利率、低本益比等族群類股伺機逢低布局，資金方面需嚴格控管不可躁進。

元富投顧則指出，全球股市2022年以來弱勢居多，台股今年放眼全球，屬前段班格局，但隨新台幣貶值，未來資金流向將是重點。未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。