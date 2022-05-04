4月26日全台夜間備轉容量剩下2％，瀕臨限電，但當時台電官網仍為8％，僅亮供電吃緊黃燈。此今遭立委質疑，當時備轉容量不到90萬瓩，應該是亮紅燈，為何要用假的騙老百姓。

台電每日都會在官網發布電力供需預測，國民黨立委楊瓊瓔在立法院質詢，表示26日那天電力使用率98％，備轉率剩2％，不到90萬瓩，跟官網的電網數據與燈號都不一樣，這應該是要紅燈，為何要用假的數字騙老百姓？

經濟部長王美花解釋，備轉容量率都是台電前一天或一早來評估，這個數字是即時公開情形。26日那天備轉率低，確實是大修機組還沒回來，有機組故障，家庭防疫用電非常多關係，但只有這一天。

楊瓊瓔不滿，現在4月就要求產業配合需量競價(停工借電)，向大戶以每度10到12元收購，這比鋼鐵廠生產費用高4倍。但是要思考，這不是錢的問題，俄烏大戰國際需求這麼高，要求人家停工，影響產業生態。雖說這是自願，但電話打去誰敢不停工。