南韓合同參謀本部稍早表示，北韓今天向東海上發射不明飛行物，軍方正在分析相關數據，不排除可能為彈道飛彈。

南韓軍方一般在監測到北韓發射飛行物軌跡等數據顯示可能為短距離以上、達彈道飛彈水準時會立即通知國內媒體。（編輯：林憬屏）1110504

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