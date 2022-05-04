南韓軍方：北韓朝東部海域發射不明飛行物 12:042022/05/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓合同參謀本部稍早表示，北韓今天向東海上發射不明飛行物，軍方正在分析相關數據，不排除可能為彈道飛彈。 南韓軍方一般在監測到北韓發射飛行物軌跡等數據顯示可能為短距離以上、達彈道飛彈水準時會立即通知國內媒體。（編輯：林憬屏）1110504 金正恩：北韓將繼續發展強大打擊能力 北韓試射新型飛彈 日本防長：威脅程度更勝以往 #南韓軍方 #不明飛行物 #彈道飛彈 #韓朝 #東部海域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南韓軍方：北韓發射非最新型飛彈 說謊只為穩民心 16:372022/03/29 國際 示警北韓 美航母林肯號駛入朝鮮半島外海 04:102022/04/13 話題觀察 北韓發射洲際飛彈 史上最遠最高 04:102022/03/25 話題觀察 陸在這關鍵軍事領域「趁虛而入」 專家：美還停在35年前 23:502022/04/24 軍事 雄昇巡弋飛彈將量產 射程逾1000公里 04:102022/04/21 政治要聞 為核戰做準備 美軍最新「末日」設備曝光 23:392022/04/16 軍事 北韓發射2飛行物！官媒：金正恩親視察新武器試射 07:012022/04/17 國際 美軍新型陸基洲際飛彈 定名LGM-35A哨兵1型 17:572022/04/06 軍事 北韓計畫大規模閱兵 預估動員逾2萬人 16:322022/04/18 國際 最新畫面曝俄遭炸登陸艦下場 專家揭烏克蘭可能立功手段 19:402022/03/26 軍事 拜登3度對台軍售 提供愛國者技術支援 04:102022/04/07 政治要聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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