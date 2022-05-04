PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

林右昌預言周五恐增7萬人確診 陳時中不否認：差不多也這個數目

基隆市長林右昌昨日（3）表示，預計5月6日全國每日約有6至7萬人確診，警告未來確診數只會不斷上升，直到群體免疫。媒體提問，5月中下旬是否恐出現單日10萬、15萬與20萬的確診數字？指揮中心指揮官陳時中則直言「差不多也是那個時間啦！」此話引發熱議，有網友認為，陳的回答可見「他開始在慌張了」。

林右昌昨日表示，預計5月6日基隆每日確診數達1800至2000人左右，全國則約6至7萬人，強調未來確診數只會不斷上升，直到最高峰、形成群體免疫後，才會逐步下降。對此，陳時中表示，時間快到，馬上就會知道，差不多也是這個數目。

記者會現場有媒體詢問，5月中下旬是否恐出現單日10萬、15萬與20萬的確診數字？陳時中回應「差不多也是那個時間啦！」並指出，記者會上也說了有低、中、高的推估，根據這樣的推估有不同因應方式，也必須做一個超出的話，該怎麼因應的措施，這些都是推估帶來物資整備的計畫，時間到了就會知道。

此消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「從他最近的回話，可見他開始在慌張了」、「感覺他最近講話愈來愈激動」、「阿中還能選台北市長嗎？」「穩啦！準備選市長囉」、「陳建仁：疫情預測無助現階段防疫，勿誇大」、「塔綠班：這是在製造恐慌？」「顏色對了就是勸世良言，不是製造恐慌」、「閉嘴⋯⋯噢是綠色的，可以請繼續」。