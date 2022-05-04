男歌手謝和弦與辣妻Keanna Taiyh(KT)去年結束4年婚姻，離婚後Keanna積極發展個人事業，接代言、拍廣告外，也發行單曲，還開創個人品牌，她也努力經營社群，擁有一大票死忠粉絲，先前自爆與葉璦菱獨子、金曲最佳新人ØZI傳出曖昧情，兩人各說各話，經歷幾個月的時間她已經放下，投入自己的工作和生活中，近日透過醫美保養皮膚，公開沒有修圖的對比照，畫面掀起網友討論。

Keanna坦白從27歲開始，每年會去醫美診所固定打一次電音波，維持自己的好狀態，從一開始的1200發到900發，目前是電波+音波各300發固定維持，她提醒想做醫美的人，「切記脖子一定要打，可以仔細看我完全沒脖紋」，她說自己還是不太滿意隨著時間、年齡出現的紋路，於是會用醫美的方式達成想要的樣子，Keanna大方公開真實膚況照，並附上保養後2個月的對比照片，嘴角附近的線條消失，明顯變得比較平整，下顎輪廓線也清楚很多。

分享自己的醫美經驗，Keanna也提醒要依照每個人的狀況調整能量，她說被醫生認證為疼痛耐受度都很適合打雷射類，所以音波開中上，但電波能量是開到最強。照片曝光後，許多粉絲回應「最近看到電波前的照片都會想到《咒》」、「真的差好多，好看極了」、「太神奇惹」、「電音波接著皮秒超強的」、「我覺得好痛，妳怎麼那麼厲害」