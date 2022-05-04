台灣新冠肺炎疫情升溫，連日確診皆破萬例，6天累計9.6萬人染疫，中天主播何橞瑢稍早公布自己確診一事，也透露目前出現的症狀，但仍不忘為自己打氣：「我能熬過的」，立刻湧入大批網友留言關切。

中天主播何橞瑢稍早在臉書公布自己確診一事，她曬出收到的訊息，只見內容寫道她到醫院做的PCR檢測結果為陽性，無奈表示：「各位聽到的新增確診數，其中一位就是我，從快篩陽到PCR結果出來很漫長但心裡有數，我是特有症狀的那種」，雖然收到來自各界關心訊息，但如今卻沒有力氣回覆，透露出目前相當不舒服的狀態，但也不忘對自己信心喊話「我能熬過的」。

對此，網友紛紛留言：「多休息，多喝水，如病情有變化，一定要立即去醫院」、「 狠狠睡上幾覺 好好休息」、「放心修養，大家在線上陪妳喔，橞瑢主播」、「妳要好好休息兼多喝水唷」、「年輕人休息幾天就好了，不用擔心」、「好好的休息，等您歸隊」、「小小病毒而已，打不倒超級辣妹」、「一定能挺過這次危機的，加油」。

主播蔡依臻日前染疫出現「喉嚨在燒，發燒昏睡、流鼻水、卡痰」等症狀。（yc_tsai_IG）

日前，東森主播蔡依臻也在instagram透露確診一事，當時表示出現發燒、昏睡、流鼻水、卡痰等病狀，更擔憂自己染疫後傳染給2歲小外甥，一度心情低落到爆哭，好在姐姐和姐夫反倒安慰至少有保險領，才讓她破涕為笑表示：「真的太暖了」。