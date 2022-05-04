實屋產品的建材配備不受通膨影響，無須等待營建施工期可立即入住。（盧金足攝）

在通膨、營造工程物價、連續升息、土建融限縮等種種因素影響下，帶動預售屋房價持續上揚，眼見為憑的成屋，在價格相對穩定下，也吸引不少購屋者目光。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，鎖定高價產品的購屋客，關注空間氛圍及美學，成屋看得到品質和工法，與預售屋相比，實屋產品的建材配備不受通膨影響，無須等待營建施工期可立即入住。

不動產業者表示，南屯區豪宅產品「慶仁林境」坐落大墩七街、惠中路口角地，設計優勢逐層綠化打造垂直園林，和周遭兒童公園、南屯公園、大墩國中小的三萬坪綠地無縫銜接。

時代開發於大觀路推出的「時代州廳」已完工交屋，標配含歐洲敵銳門、義大利STOSA廚具與賽麗石檯面等。

此外，西屯區近期新案頻發，成屋價格變化，去年第四季住宅產品均價為每坪31.97萬，今年第一季漲至每坪42.17萬，短短一季成屋價格就成長31.9％，為成屋行情加溫。

觀察豪宅預售及成屋市場，去年7月至今，台中市住宅用地總價4000萬元以上成屋，交易最多的區域由高至低分別為南屯區107筆、北屯區65筆及西屯區67筆，三者交易件數相加為239件，占全台中近8成的交易量，尤其是蛋黃帶南屯區，成屋交易的件數比預售52筆多55筆，是預售的兩倍有餘。