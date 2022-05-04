聯詠(3034)本周五將舉行法人說明會，由於驅動IC市場雜音不斷，外資也搶在法說前公布最新研究報告，美系外資表示，驅動IC產業持續逆風，預估DDI明年產能恐供過於求，且平均售價有衰退風險，故將聯詠目標價由313元下修至272元，重申「減碼」評等。

美系外資表示，驅動IC產業中超過7成多與消費性電子相關，在半導體供應正常化後，平均單價和毛利率將自今年上半年開始反轉向下，加上大陸廠商技術成熟後，競爭態勢顯現，預估大陸廠商市占率從2021年低於5%成長至2024年達10~15%，換言之，聯詠的市占率也恐受大陸廠商侵蝕而下滑。

美系外資進一步說，聯詠股價近期主要反映今年消費市場需求疲軟，不過明後年產業遇到逆風可能被低估，由於明年產業產能恐供過於求達15~20%，而市占率流失，對聯詠未來三年獲利恐有壓力。

美系外資表示，預期後續在TDDI、LDDI下跌帶動下，驅動IC平均單價2022~2024年複合衰退率可能達15~20%，加上預估DDI產業毛利率恐從近期的逾50%未來下滑至30~40%，故將聯詠目標價由313元下修到272元、重申「減碼」評等。

聯詠將在本周五舉辦法人說明會，預計依舊由副董事長王守仁親自主持，屆時將對驅動IC產業做出更詳盡闡述。