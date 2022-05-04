疫情急速升溫，台東旅宿業出現退訂潮，5、6月訂房率只剩下2成多，為了搶救疫情中的景氣寒冬，台東縣觀光協會結合27家旅宿推出「打滿3劑 台東住宿買2送1」史上大優惠，也鼓勵大家趕快打滿3劑，共同對抗病毒。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，南橫公路恢復通車後，雖然為台東興起一波旅遊熱潮，但是受到疫情嚴峻影響，以往5、6月的訂房率都可達7成或近8成，但是1個星期內全都退光光，現在只剩下2成多，而且都是散客，現在只能期待7月景氣回溫，並且持續到明年，因此這次推出的住宿優惠，可以用到明年6月。

台東縣觀光協會結合旅宿業會員於即日起至6月30日止，共同推出「3Q有您~打滿三劑 台東住宿買二送一」優惠行銷活動，活動期間內1次購買2張住宿券（限官網及訂房專線），即獲贈同房型免費住宿券1張，住宿期限至明年6月30日止，疫情期間於入住時須需提供3劑接種証明。

此次優惠活動是接近66折的超級好康，共有27家知名酒店、旅館、渡假村及優質民宿：台東鹿鳴溫泉酒店、娜路彎銀河酒店、凱旋星光酒店、凱旋新宿商旅、凱旋會館、旅人驛站日暮微旅、富野溫泉休閒會館、知本金聯世紀酒店、鐵道旅驛、如意行館、安達露西亞民宿、門廷若室旅店鐵花秀泰館、門廷若室河堤左岸館、立麗大酒店、樂達統祥大飯店、知本亞灣飯店、中華典藏商旅、綺麗鹿野溫泉度假村、東海岸海景渡假飯店、興源行民宿、安琪拉公主民宿、貝兒絲民宿、茶田關舍民宿、小熊渡假村、麥空間文創旅店、鴻瑞輕旅、伊塔原旅台東縣原住民文化會館（詳台東縣觀光協會官網： https://www.ttva.com.tw）。