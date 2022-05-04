今天在大聯盟場上洋基以9：1擊退藍鳥，豪奪11連勝，目前以18勝6敗的戰績傲視全聯盟，此戰在前6局雙方打成1：1平手僵持不下，不過就在第7局洋基全面爆發一口氣灌進6分，並在第9局追加2分，以大比分差拿下勝利，當家主炮「法官」賈吉(Aaron Judge)和「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)就合力攻下5分打點。

AARON JUDGE HOMER TIES IT pic.twitter.com/rIll19GfHw — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 4, 2022

洋基近況好到發燙，昨天與藍鳥展開系列戰以3：2擊退對手拿下10連勝，而今天比賽前半段他們火力平淡，還在第5局先失掉1分，看來要繼續連勝頗有難度，不過第6局他們展開攻勢，賈吉在滿球數逮中96 mph四縫線快速球轟向左外野，一棒將比數追平，這是他本季第9轟了，與隊友雷佐(Anthony Rizzo)、洛磯克隆(C.J.Cron)並列全壘打王。

Giancarlo Stanton what a catch! pic.twitter.com/JupzzDGepZ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 2, 2022

第7局洋基展現必勝決心，一口氣灌進6分，瘋狂安打攻勢讓藍鳥招架不住，唐納森(Josh Donaldson)二壘安打率先取分，外野手M.岡扎勒斯(Marwin Gonzalez)再敲二壘安打追加分數，目前他的打擊率高達.308。接著捕手崔文諾(Jose Trevino)靠野手選擇上二壘，岡扎勒斯回本壘得分，而洋基還不打算停火，希克斯(Aaron Hicks)和賈吉雙雙敲安將比分拉大到7：1。

藍鳥投手梅里韋瑟(Julian Merryweather)在此局沒解決任何打者，痛失3分，隨後遭換下，索頓(Trent Thornton)接手後才成功止住洋基兇猛攻勢。但好景不常，第9局Andrew Vasquez再落難，史坦頓在1好3壞情況下鎖定79 mph曲球，轟向左外野，這是一發2分炮，史坦頓一如往常，看似輕輕出棒就將球轟出全壘打牆，本季第5轟順利達陣。

Giancarlo Stanton’s fifth home run of the season.



Exit velocity: 111.3 mph

Distance: 444 feet #Yankees #BlueJays

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而洋基投手群仍維持高水準，先發的泰隆(Jameson Taillon)主投6局被敲5安打失1分，有4次三振無保送，自責分率2.84，力奪本季第2勝，接手的派羅塔(Wandy Peralta)投1局無失分，自責分率2.16，卡斯卓(Miguel Castro)也是投1局無失分，自責分率1.80，盧特奇(Lucas Luetge)接手最後第9局沒被敲任何安打完成三上三下。