即將結婚的20多歲女子，為了在結婚典禮上讓自己更美，去年找方姓整形醫師隆鼻，方男為她鼻樑注射微晶瓷時，不慎打進微血管，女子被送醫急救，緊急手術取出體內異物，仍造成左眼視力嚴重損傷、部分臉皮壞死，左臉還留下刀疤，讓準新娘的她破相提告，台北地檢署4日依過失重傷害罪起訴方男。

這名女子去年3月12日到台北市某整形診所，找方姓醫師進行微晶瓷隆鼻，原本要打2劑，但在施打第1劑0.6CC到一半時，女子疼痛難耐，診所安排她到醫院急救。

醫院發現，微晶瓷疑似打進女子微血管，順著血管流向左臉，塞住壓迫到視神經，經緊急開刀取出異物，但女子左眼視力嚴重受損、左臉部分臉皮壞死，還在眼皮留下手術疤痕，讓女子破相，女子憤而提告。

檢方調查時，方辯稱，術前有向對方說明後遺症和可能的副作用，但提出的手術同意書，竟然不是使用「微晶瓷」，而是「玻尿酸」，雖然檢方勸諭雙方和解，但雙方對於和解金額談不攏，女子堅持提告，檢方依過失致重傷害罪起訴方。