苗栗64歲的陳先生1個多月前因腰椎狹窄問題，到醫院進行第10和11節胸椎的椎弓減壓、骨刺清除及椎間盤切除手術，後來出現背部疼痛難耐且出現全身及下肢無力，到大千醫院檢查才知過去手術的胸椎部位，出現椎間盤感染合併骨髓炎的情形，所幸在醫師照顧治療下，才沒有惡化。
陳男日前到大千綜合醫院急診就醫，抽血檢查呈現白血球和發炎指數異常升高的狀況，再透過核磁共振檢查發現，胸椎部位出現椎間盤感染合併骨髓炎。
由於感染時間較久，抗生素治療已無成效，因此由骨科及胸腔外科醫師共同合作，以微創胸腔鏡輔助椎間盤的切除和清創，術後陳男恢復良好、疼痛消除並順利出院。
大千綜合醫院骨科醫師劉少政表示，病人出現嚴重背痛或腰痛時，會先抽血檢查判斷是細菌感染脊椎造成，或是一般退化性的問題。
若確診為細菌感染脊椎時，初期可以使用抗生素治療控制病情，但若拖延太久才治療，抗生素可能無法改善狀況，就需要手術介入。
此類病人若無及早治療，可能會造成敗血症及脊髓病變，且感染的骨頭會被細菌腐蝕、形成塌陷，進一步影響下半身肢體癱瘓無力。
劉醫師表示，個案陳先生受感染的脊椎位置在胸腔裡面，因此手術時使用微創胸腔鏡作輔助，有傷口小、恢復快、減少併發症、疼痛輕微、不影響病人術後活動及呼吸功能等優點，且能順利協助椎間盤切除和清創手術的進行，讓陳先生可以在術後獲得良好的成效。
劉少政也提醒，若出現不明原因的背痛或腰痛，且下肢無力、甚至發燒，一定要盡速就醫治療，才不致嚴重惡化影響健康。
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