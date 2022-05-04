新冠肺炎疫情肆虐全球，桃園市大園區鼎群科技公司替三鈺科技公司代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，但檢警卻查獲鼎群以三鈺的名義，用每組250元至350元不等價格，向醫院、藥局販售冒牌快篩試劑，不法獲利257萬餘元，雄檢偵結將蔡姓廠長、2名公司負責人依詐欺罪、違反醫療器材管理法等罪起訴。

檢方指出，鼎群公司自2020年起接受藥商三鈺科技公司委託代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，由於去年5月國內疫情大暴發，鼎群看準快篩試劑的無限商機，竟在未經衛福部核准的情況下，違反雙方產品銷售代理合同，冒用三鈺公司名義生產快篩試劑的配件「裂解液」。

鼎群公司還私自截留部分快篩試劑產品，並將自行生產的「裂解液」瓶身印上三鈺公司的字樣，擅自搭配組合，假冒為合法核准的快篩試劑組合，再以每組250元至350元不等的價格，將快篩試劑組合流入不特定公司行號、醫院及藥局。

去年7月檢調獲報後，指揮調查局高雄市調處持搜索票到鼎群蒐證，當場查扣配件包成品137包（每包內有2瓶裂解液）、快篩試劑8萬多劑，並查扣公司出貨清單及帳冊，經過統計後，發現鼎群科技公司共不法獲利257萬512元。

雄檢偵查時，負責營運鼎群公司的蔡姓廠長辯稱，他是依據雙方簽訂的MOU去販售快篩試劑，但一直遲遲等不到三鈺公司的回應，鼎群公司才會根據MOU內容先一步販售，他不認為自己有任何違法之處。

但檢方綜合相關事證，認為鼎群公司還未取得三鈺公司的同意，就私自冒用三鈺名義，將快篩試劑出貨給不知情的醫療院所及藥局，已涉犯詐欺、偽造文書及醫療器材管理法等罪，檢方偵結後，將蔡姓廠長及鼎群前後任董座3人依法起訴。