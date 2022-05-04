銅鑼鄉公所都會定期派員除草施肥。（銅鑼鄉公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉公所10多年前，在鄉內道路旁種植千棵桑葚樹，並派人悉心照顧，今年雨水充足，桑葚結實纍纍，鄉公所開放給民眾免費採摘，讓民眾享用甜美果實。

公所早在2005年開始，在台13線往九華山大茶壺方向、128縣道線往市區、119縣道過客屬大橋右邊沿線、九湖村自行車道、竹森村河堤公園等5處，種植將近1千棵桑葚樹，每年都會請清潔隊人員定期前往除草、施肥，並在4、5月產季，開放給民眾採摘。

銅鑼鄉長謝昌年說，5處栽種桑葚地點沿線都約有2、300公尺，公所早年是希望活化閒置的公用土地，才開始種植桑葚，今年清明節前有請人去除草施肥，加上3、4月初降雨多，讓今年桑葚豐收，每顆果實都比往年大顆。

謝昌年也提到，公所美意是希望鄉民能享用季節農產，建議民眾採果時，不要一次大量採摘，以食用得完的數量為原則，留一些給更多人分享，還有果實偏白的屬於尚未成熟，也呼籲大家暫時不要採。

近期是桑椹採收期，有不少民眾前來採果，陳姓鄉民說，她每年都會竹森村河堤公園旁摘桑葚，很開心公所免費開放，她打算將桑葚打成汁品嘗，剩餘的則是製作成果醬，分享給親友食用。

銅鄉鄉公所指出，鄉內種桑樹有圓果、長果等品種，主要栽種的是圓果桑，部份桑樹種在坡地、道路旁，建議民眾採摘時，除穿長袖上衣預防蚊蟲叮咬，也要注意周邊安全，才不會敗興而歸，也呼籲大家不可折枝採摘傷害到桑樹。