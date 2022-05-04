由外貿協會主辦之「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」將在今(111)年10月26日至28日於台北南港展覽2館盛大展出，展現電動車、三電系統、ADAS、車聯網、人車互動軟體、共享平台與MaaS等應用解決方案，建構全球智慧移動生態系。

為協助業者掌握歐美電動車市場趨勢、創造商機，外貿協會於4月28日舉辦「歐美市場智慧移動商機說明會」，邀請產研專家剖析歐美市場趨勢及驗證策略，並由外貿協會向業者分享如何藉由展覽行銷推廣，協助與會廠商掌握歐美電動車第一手消息及拓銷機會，吸引來自鴻海(2317)、和碩(4938)、華新(1605)及巧新(1563)等超過160位指標業者線上聆聽。

據工研院統計，2021年台灣汽車零組件產值達72.5億美元，其中美國為最大外銷市場，占總產值52.7%，其次則為歐洲市場，占比達23.4%，顯示歐美市場對台灣汽車零組件產業的重要性。貿協表示，隨全球車市回溫，加上歐美政府制訂電動車普及化的相關政策，驅動歐美車廠積極發展電動車，帶動電動化關鍵零組件需求持續成長，台灣業者如能掌握良機，可望為企業帶來豐沛成長動能。

此次說明會邀請3位業界專家分析歐美市場趨勢、政策動向、驗證法規，以及迎接E-Mobility新時代的歷程。工研院產科國際所經理謝騄璘提到，歐洲市場如德、法、英等國受惠於電動車補貼方案快速成長，銷售成長率超過50%，需求暢旺，台灣應把握此商機，強化三電系統，並從未來汽車的應用情境角度思考，規劃佈局車聯網、智慧座艙、智慧儀表等產品，提升我國汽車產業競爭力。

另一方面，台灣德國萊因總經理吳孝先指出，歐盟對電動汽車進口的要求包括設計，以及對環境的影響、功能、電力及整體安全性，所有純電動汽車進入歐洲，其生產製造都必須通過歐盟規定的技術標準，包括整車型式驗證、零組件和系統安全。台灣采埃孚傳動科技(ZF)總經理楊山佳則分享，汽車產業智慧化、聯網化的主流趨勢，業者勢必要與時俱進實現轉型，並提到ZF由傳動系統的製造商起家，近年在併購美國TRW後，加速自駕技術的發展，電能與自駕已成為該集團的產品主軸，促使成為全球第三大Tier 1汽車零組件供應商。

貿協表示，接續也將針對韓國、以色列等地辦理一系列海外推廣說明會，邀請當地業者及公協會分享市場現況，並向國外業者介紹與台灣的合作商機，協助我國廠商接軌國際市場、拓展商機。